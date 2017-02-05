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В баварском городе Аморбах округа Нижняя Франкония 23 человека пострадали из-за распыления неизвестным человеком едкого газа, сообщает T-Online.

По предварительным данным полиции, один из участников карнавального бала, проходившего в местном зале для мероприятий, использовал перцовый спрей или баллон со слезоточивым газом.

В результате были эвакуированы более 400 человек. Пострадавшие — люди в возрасте от 16 до 34 лет — получили раздражение глаз и дыхательных путей. Люди также сильно кашляли и жаловались на тошноту. Пять из них были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что в австралийском Лорне на музыкальном фестивале the Falls более 60 человек пострадали в результате образовавшейся давки.