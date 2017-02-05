На карнавале в Германии распылили газ; есть пострадавшие (1)
В мире | 5 февраля 2017 года, 18:01
В баварском городе Аморбах округа Нижняя Франкония 23 человека пострадали из-за распыления неизвестным человеком едкого газа, сообщает T-Online.
По предварительным данным полиции, один из участников карнавального бала, проходившего в местном зале для мероприятий, использовал перцовый спрей или баллон со слезоточивым газом.
В результате были эвакуированы более 400 человек. Пострадавшие — люди в возрасте от 16 до 34 лет — получили раздражение глаз и дыхательных путей. Люди также сильно кашляли и жаловались на тошноту. Пять из них были доставлены в больницы.
Ранее сообщалось, что в австралийском Лорне на музыкальном фестивале the Falls более 60 человек пострадали в результате образовавшейся давки.
Источник: Газета.ru
Пострадавший в Германии это даже когда мошка в глаз попала.
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