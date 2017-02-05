Житель Петербурга обошел Землю за два года (1)
В мире | 5 февраля 2017 года, 19:07
Житель Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов обошел Землю за два года, передает агентство FlashNord.
Об этом рассказал его куратор Михаил Соколовский.
"Лукьянов вышел в кругосветное путешествие 1 апреля 2015 года. 4 февраля он вернулся, пройдя 23 тысячи километров без сопровождения вокруг света", - сказал он.
Отмечается, что Лукьянов в среднем преодолевал по 40 км в сутки. Мужчину встречали на Дворцовой площади.
Сергей Лукьянов — мастер спорта СССР по ходьбе на 50 км. Его личный рекорд - прохождение 207 км за сутки в 1989 году.
Фото: svopi.ru
Источник: Газета.ru
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