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Житель Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов обошел Землю за два года, передает агентство FlashNord.

Об этом рассказал его куратор Михаил Соколовский.

"Лукьянов вышел в кругосветное путешествие 1 апреля 2015 года. 4 февраля он вернулся, пройдя 23 тысячи километров без сопровождения вокруг света", - сказал он.

Отмечается, что Лукьянов в среднем преодолевал по 40 км в сутки. Мужчину встречали на Дворцовой площади.

Сергей Лукьянов — мастер спорта СССР по ходьбе на 50 км. Его личный рекорд - прохождение 207 км за сутки в 1989 году.

Фото: svopi.ru