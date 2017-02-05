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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал появившееся в СМИ сообщение о том, что Европейский союз планирует продлить санкции против граждан России еще на полгода, заявив, что РФ "на это начихать".

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе ранее сообщило, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев.

"А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?" — написал Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Вопрос к. Bloomberg:

А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать? https://t.co/6TYYa2pHDT — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 5, 2017

Кроме того, вице-премьер указал, что к России нельзя применять шантаж и угрозы.

К России нельзя применять шантаж и угрозы. Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 5, 2017

Ранее экс-президент США Барак Обама продлил санкции против России на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.