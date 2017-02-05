Вице-премьер РФ: нам начихать на санкции ЕС!

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В мире | 5 февраля 2017 года, 19:24

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал появившееся в СМИ сообщение о том, что Европейский союз планирует продлить санкции против граждан России еще на полгода, заявив, что РФ "на это начихать".

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе ранее сообщило, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев.

"А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?" — написал Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Кроме того, вице-премьер указал, что к России нельзя применять шантаж и угрозы.

Ранее экс-президент США Барак Обама продлил санкции против России на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

Источник: РИА Новости
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