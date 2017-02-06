В Китае при пожаре в спа погибли 18 человек
В мире | 6 февраля 2017 года, 07:38
На востоке Китая в провинции Чжэцзян пожар в массажном салоне привел к гибели не менее 18 человек. Об этом сообщается в твиттере «Жэньминь жибао».
Кроме того, не менее двух человек пострадали.
Телеканал CGTN опубликовал кадры с места событий, на которых видно, как посетители и работники салона выпрыгивают со второго этажа охваченного огнем здания.
#BREAKING At least 18 killed, 2 injured after fire breaks out at a foot spa in Tiantai county, east China’s Zhejiang Province, on Saturday pic.twitter.com/PYQ6S1C5Pb— People's Daily,China (@PDChina) February 5, 2017
Источник: ПОЛИТ.РУ