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На востоке Китая в провинции Чжэцзян пожар в массажном салоне привел к гибели не менее 18 человек. Об этом сообщается в твиттере «Жэньминь жибао».

Кроме того, не менее двух человек пострадали.

Телеканал CGTN опубликовал кадры с места событий, на которых видно, как посетители и работники салона выпрыгивают со второго этажа охваченного огнем здания.