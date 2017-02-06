В Китае при пожаре в спа погибли 18 человек

фото

В мире | 6 февраля 2017 года, 07:38

На востоке Китая в провинции Чжэцзян пожар в массажном салоне привел к гибели не менее 18 человек. Об этом сообщается в твиттере «Жэньминь жибао».

Кроме того, не менее двух человек пострадали.

Телеканал CGTN опубликовал кадры с места событий, на которых видно, как посетители и работники салона выпрыгивают со второго этажа охваченного огнем здания.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии