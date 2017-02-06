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Организация объединенных наций (ООН) обеспокоена практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины, заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер.

По его словам, в организации есть конкретные примеры недоработок украинских властей в гуманитарной сфере.

«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно-перемещенными лицами», — цитирует его заявление ТАСС.

Уокер отметил, что сейчас международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно этого вопроса. Кроме того, отметил он, планы гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2015 и 2016 годы предусматривали около $300 млн в год, однако привлечь удалось только $200 млн и $100 млн соответственно.

«Недофинансирование программ связано с жесткой глобальной конкуренцией за гуманитарную помощь и уменьшением масштаба боевых действий в Донбассе», — объяснил координатор системы ООН на Украине.