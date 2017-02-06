Тимошенко призвала к введению военного положения в Донбассе (8)

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В мире | 6 февраля 2017 года, 15:14

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».

«Необходимо принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях», — сказала она.

По словам Тимошенко, Киеву нужно «прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями».

Политик подчеркнула, что властям необходимо перестать «вести пустые разговоры про патриотизм», в том числе в Раде, а стоять на позиции, что это «война России против Украины».

Тимошенко добавила, что своими действиями чиновники в каком-то смысле «сами финансировали оккупированные территории», подразумевая самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Ранее Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами из-за ухудшающегося состояния экономики страны.

Источник: Газета.ru
Комментарии 8
5552 часа назад
а оно там что,не военное??? Твари бандеровские,вы ж истребляете бывший(теперь уже) свой народ.
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Garik2 часа назад
Объявите войну России? Перемога куевская и Парад ВСУ в Севастополе и на Красной площади даже не обсуждается - это галлюцинации муженок. Если только прогонят как фрицев в 1944-м. Косатая, а ты уверена что именно тебя, как "многоопытного политика" поставят денацифицыровать Украйну? Cкорее вместе с потрохом - к стенке!
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кот2 часа назад
Девушка начала мохать косой!Какое твое дело до Данбасса?Получите в очередной раз по зубам.
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