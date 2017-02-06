Тимошенко призвала к введению военного положения в Донбассе (8)
Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
«Необходимо принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях», — сказала она.
По словам Тимошенко, Киеву нужно «прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями».
Политик подчеркнула, что властям необходимо перестать «вести пустые разговоры про патриотизм», в том числе в Раде, а стоять на позиции, что это «война России против Украины».
Тимошенко добавила, что своими действиями чиновники в каком-то смысле «сами финансировали оккупированные территории», подразумевая самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Ранее Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами из-за ухудшающегося состояния экономики страны.