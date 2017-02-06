В мире |

18-летняя жительница британского города Солихалл Сэффран Кертис-Макгинти придумала необычный способ красть в магазинах. Она сделала из бюстгальтера и мягкой игрушки младенца и отправилась за покупками.

Девушка попыталась спрятать в коляске несколько товаров, сообщает Daily Mail.

Воровка нарисовала на одной из чашечек лифчика детское лицо, надев предмет нижнего белья на укутанную в халат мягкую игрушку. При походе в магазин девушка спрятала в коляске несколько ароматизированных свечей, сладости и электрическую зубную щетку. Впрочем, действия "молодой мамы" не укрылись от внимания продавцов магазина.

Когда один из менеджеров попытался задержать Кертис-Макгинти, та ударила его по лицу. Арестовавшие девушку полицейские установили, что за день до задержания она успешно ограбила тот же самый магазин. Находчивая воровка была приговорена к 12 месяцам общественных работ. Кроме того, британку обязали выплатить магазинам компенсацию за украденные товары.

"За свой арт-объект в виде ребенка задержанная вряд ли получит награду от критиков", — пошутил арестовавший Кертис-Макгинти полицейский.

Фото: SWNS.com