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Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что парламентариям — противникам выхода страны из Евросоюза не удастся блокировать стратегию главы правительства по Brexit, передает Reuters.

"Мы считаем, что у правительства должно быть исключительное право реализовывать волеизъявления британского народа", — сказал представитель.

Данное заявление было сделано на фоне процесса обсуждения стратегии Мэй по Brexit в парламенте.

"Мы не допустим попыток остаться в ЕС или воссоединится с блоком", — резюмировал он.

Ранее правительство Великобритании опубликовало официальный документ с планом выхода страны из состава Европейского союза.