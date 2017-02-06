Британское правительство: мы не позволим блокировать Brexit
В мире | 6 февраля 2017 года, 18:05
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что парламентариям — противникам выхода страны из Евросоюза не удастся блокировать стратегию главы правительства по Brexit, передает Reuters.
"Мы считаем, что у правительства должно быть исключительное право реализовывать волеизъявления британского народа", — сказал представитель.
Данное заявление было сделано на фоне процесса обсуждения стратегии Мэй по Brexit в парламенте.
"Мы не допустим попыток остаться в ЕС или воссоединится с блоком", — резюмировал он.
Ранее правительство Великобритании опубликовало официальный документ с планом выхода страны из состава Европейского союза.
Источник: Газета.ru