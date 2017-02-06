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Турецкие спецслужбы за два дня, 4 и 5 февраля, задержали 748 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters.

Операция проводилась в 29 провинциях и стала самой масштабной за последние месяцы. Как сообщила полиция, изъяты многочисленные документы — как бумажные, так и электронные, а также два пистолета, четыре ружья и боеприпасы.

Ранее сообщалось о 400 задержанных. Также уточнялось, что среди них много иностранцев.

Рейды являются частью масштабной кампании против исламистов, начатой Анкарой после атаки на посетителей стамбульского ночного клуба Reina в новогоднюю ночь. Жертвами нападения стали 39 человек, среди них — гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ. 16 января боевик, непосредственно осуществивший теракт, гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов, был пойман. Также по этому делу задержали 40 человек, в том числе россиян.

На данный момент без учета задержанных в последних операциях в турецких тюрьмах находятся 780 подозреваемых в связях с ИГ, включая 350 иностранцев.