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Крупнейшие американские компании высокотехнологичного сектора, в том числе Google, Apple и Facebook, представили в апелляционный суд юридическое обоснование своих возражений против указа Дональда Трампа о запрете на въезд в США граждан семи стран.

Указ президента США Дональда Трампа, вводящий ограничения на въезд граждан ряда стран, наносит "значительный ущерб американскому бизнесу, инновациям и, в конечном итоге, росту", говорится в заключении. Его поддержали 97 компаний, в их числе не только IT-гиганты - против указа Трампа выступил также производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co.

Обращение подано в апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско. Компании выступают в роли "друзей суда" - третьей стороны, которая не является истцом или ответчиком, но могут испытать на себе последствия судебного решения по данному вопросу. Среди подписантов оказались такие компании, как Twitter, Microsoft Netflix и Uber.

Однако под заключение не подписалась компания Tesla, чей главный исполнительный директор Илон Маск входит в состав консультативного совета при Трампе, обращает внимание издание Politico.

Ограничение миграции негативно скажется на развитии бизнеса в США, предупреждают компании. Также авторы обращения указывают на то, что положения президентского указа дают экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и ряде других государств) основания говорить, что США ведут войну с исламским миром.

Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 28 января.

Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введён 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

В минувшую пятницу федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа Дональда Трампа, в котором тот распорядился прекратить прием беженцев и выдачу виз гражданам семи государств. Согласно решению суда, действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой, которая потребовала признать основные положения указа неконституционными и отменить его.

Сразу после этого решения американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа. Однако уже в воскресенье министерство юстиции США обжаловало решение федерального суда в Сиэтле.