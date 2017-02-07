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Власти Украины, обвиняющие ополчение и Россию в обострении ситуации в Донбассе, сами также причастны к разжиганию конфликта. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник, 6 февраля, в американском журнале Foreign Policy (FP).

«В последний раз отказавшись осенью прошлого года от разведения сил, Украина предпринимает все более частые вторжения в "серую зону" — ничейную территорию вдоль линии фронта... Сепаратисты совсем недавно сами начали захватывать ничейную территорию. В результате "серая зона" превратилась в пороховую бочку», — отмечает издание.

Невнятная реакция на обострение ситуации на востоке Украины со стороны новой администрации США делает ситуацию для обеих сторон конфликта еще более неопределенной, констатирует FP. При этом украинское общество и политические элиты не склонны к уступкам в отношении Донбасса, пишет издание.

«Хотя опросы показывают, что военный конфликт в Донбассе остается для украинцев самым важным вопросом, только 9,2 процента населения рассматривает минские соглашения положительно, и в обществе мало желания вести какие-либо разговоры о компромиссе», — отмечает автор статьи.

По мнению FP, украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, все больше склоняются к силовому варианту разрешения конфликта, в то время как под огнем критики оказалась даже депутат Верховной Рады, Герой Украины Надежда Савченко, которая выступает за диалог с востоком страны.

7 февраля военно-дипломатический источник в Москве заявил, что власти в Киеве сознательно пошли на обострение конфликта в Донбассе из-за встречи президента Украины Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 3 февраля о том, что обострение конфликта в Донбассе было вызвано действиями Вооруженных сил Украины, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в разведке. Двумя днями ранее заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский признался, что ВСУ ведут наступательные действия в Донбассе.

Как сообщила 30 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung, в Берлине полагают, что Киев может сознательно обострять обстановку в Донбассе ради сохранения санкций против России.

Обострение ситуации в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.