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Филиал фирмы, которая занимается пиаром бывшего игрока английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма, стал жертвой попытки шантажа после того, как хакеры получили доступ к письмам футболиста, выяснила Би-би-си.

Злоумышленник потребовал деньги в обмен на отказ от распространения переписки между Бекхэмом и его пиар-консультантом Саймоном Оливейрой. Полиция уже расследует случившееся.

Электронные письма ранее были опубликованы несколькими европейскими СМИ. Представитель 41-летнего футболиста заявил, что опубликованные частные письма были взломаны и отредактированы.

Как стало известно, хакер через юриста обратился в компанию Doyen Sports, которая базируется в Португалии и является родственной агентству Doyen Global, основанному Оливейрой.

По некоторым данным, злоумышленник был связан с сайтом Football Leaks - спортивным эквивалентом портала Wikileaks, выкладывающего секретные документы.

Doyen Sports отказалась платить и обратилась в полицию Португалии, которая начала расследование в прошлом году.

Португальская полиция подтвердила Би-би-си, что расследует дело, связанное с Football Leaks.

В итоге хакер, по всей видимости, передал материал сети журналистов, которые через несколько месяцев разослали его в европейские СМИ.

"Взломаны и отредактированы"

Британская пресса на этой неделе бурно обсуждает опубликованные фрагменты переписки Бекхэма.

Судя по опубликованным фрагментам, содержащим нецензурную лексику, "у любого читателя может сложиться впечатление, что перед нами - человек тщеславный, ревнивый и жадный, благотворительность которого была частью пиар-кампании, направленной на получение награды", отмечается в редакционной статье Guardian.

Группа активистов, стоящих за Football Leaks, уже заявила, что к взлому почты Бекхэма не имеет никакого отношения.

Представители Бекхэма, в свою очередь, заявили: "Эта история основана на вырванном из контекста, устаревшем материале, полученном из частных электронных писем, которые была взломаны и отредактированы".