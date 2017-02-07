Дэвид Бекхэм стал жертвой попытки шантажа (1)
Филиал фирмы, которая занимается пиаром бывшего игрока английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма, стал жертвой попытки шантажа после того, как хакеры получили доступ к письмам футболиста, выяснила Би-би-си.
Злоумышленник потребовал деньги в обмен на отказ от распространения переписки между Бекхэмом и его пиар-консультантом Саймоном Оливейрой. Полиция уже расследует случившееся.
Электронные письма ранее были опубликованы несколькими европейскими СМИ. Представитель 41-летнего футболиста заявил, что опубликованные частные письма были взломаны и отредактированы.
Как стало известно, хакер через юриста обратился в компанию Doyen Sports, которая базируется в Португалии и является родственной агентству Doyen Global, основанному Оливейрой.
По некоторым данным, злоумышленник был связан с сайтом Football Leaks - спортивным эквивалентом портала Wikileaks, выкладывающего секретные документы.
Doyen Sports отказалась платить и обратилась в полицию Португалии, которая начала расследование в прошлом году.
Португальская полиция подтвердила Би-би-си, что расследует дело, связанное с Football Leaks.
В итоге хакер, по всей видимости, передал материал сети журналистов, которые через несколько месяцев разослали его в европейские СМИ.
"Взломаны и отредактированы"
Британская пресса на этой неделе бурно обсуждает опубликованные фрагменты переписки Бекхэма.
Судя по опубликованным фрагментам, содержащим нецензурную лексику, "у любого читателя может сложиться впечатление, что перед нами - человек тщеславный, ревнивый и жадный, благотворительность которого была частью пиар-кампании, направленной на получение награды", отмечается в редакционной статье Guardian.
Группа активистов, стоящих за Football Leaks, уже заявила, что к взлому почты Бекхэма не имеет никакого отношения.
Представители Бекхэма, в свою очередь, заявили: "Эта история основана на вырванном из контекста, устаревшем материале, полученном из частных электронных писем, которые была взломаны и отредактированы".