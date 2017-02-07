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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обстановку на юго-востоке Украины, сообщается на сайте Кремля.

"Выражена серьёзная обеспокоенность в связи с эскалацией вооружённого противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда", - отмечается в сообщении.

В ходе разговора Путин привлек внимание Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу.

Путин и Меркель заявили о необходимости восстановить в Донбассе режим прекращения огня.

В январе ситуация в Донбассе обострилась. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в Авдеевке. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком.