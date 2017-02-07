У администрации Порошенко в Киеве установили "памятник лжецу" (1)

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В мире | 7 февраля 2017 года, 15:03

Активисты установили у администрации президента Украины в центре Киева "памятник президенту-лжецу", сообщается на сайте общественной организации "Центр противодействия коррупции", инициировавшей митинг, сообщает inforesist.org.

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"Сегодня общественные активисты и антикоррупционеры установили под администрацией президента памятник "лжецу" – в ответ на надувательство Петра Порошенко, который публично обещал снятие неприкосновенности с судей и возможность их ареста, но на практике ввел всех в заблуждение – предложенные им изменения к Конституции защищают и покрывают судей-коррупционеров", — говорится в сообщении.

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Участники акции установили "памятник", изображающий Порошенко с подписью "президент брехло" (укр.- лжец). К "памятнику" также прикрепили длинный нос, как у сказочного персонажа Пиноккио. Они требовали от президента практическими действиями подтвердить свое намерение отменить привилегированный статус судей на Украине.

Фото Цензор.НЕТ

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Sedna47 минут назад
Ну вот, теперь активистов - анти-парашкинцев либо посадят в тюрьму, либо исподтишка расстреляют. А так , конечно, БРЕХЛО, он и есть брехло.
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