Активисты установили у администрации президента Украины в центре Киева "памятник президенту-лжецу", сообщается на сайте общественной организации "Центр противодействия коррупции", инициировавшей митинг, сообщает inforesist.org.

"Сегодня общественные активисты и антикоррупционеры установили под администрацией президента памятник "лжецу" – в ответ на надувательство Петра Порошенко, который публично обещал снятие неприкосновенности с судей и возможность их ареста, но на практике ввел всех в заблуждение – предложенные им изменения к Конституции защищают и покрывают судей-коррупционеров", — говорится в сообщении.

Участники акции установили "памятник", изображающий Порошенко с подписью "президент брехло" (укр.- лжец). К "памятнику" также прикрепили длинный нос, как у сказочного персонажа Пиноккио. Они требовали от президента практическими действиями подтвердить свое намерение отменить привилегированный статус судей на Украине.

Right now in front of the Presidential Administration, we demand the President to admit that he is a liar and a patron of corrupt judges. pic.twitter.com/lGj23fdcwB