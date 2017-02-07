Трамп: Путина не знаю, дел в России не веду (1)

фото

В мире | 7 февраля 2017 года, 15:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает российского президента Владимира Путина, а также не ведёт дел в России.

«Я не знаю Путина, у меня нет дел в России, ненавистники продолжают сходить с ума — но Обаме разрешено провернуть сделку с Ираном, террористом номер один, никаких проблем», — написал президент в своём Twitter.

6 февраля Трамп в интервью одному из американских телеканалов назвал Иран террористическим государством номер один. Он также осудил своего предшественника Барака Обаму за соглашение с Тегераном.

В Кремле не согласились со словами Трампа об Иране.

В Совфеде, как сообщает ФАН, между тем допустили, что со стороны команды президента США Дональда Трампа могут быть предприняты попытки ослабить отношения между Россией и Ираном.

4 февраля в интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому президенту. Журналист в свою очередь напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина, и назвал российского президента убийцей.

«А что вы думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил американский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание О'Рейли оскорбительным и призвал его принести извинения.

Источник: Russia Today
Комментарии 1
Дора33 минуты назад
Интересно, и зачем здесб эта старая информация? Или для МИКСа - это новая новость?:)))
Ответить