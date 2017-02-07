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Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает российского президента Владимира Путина, а также не ведёт дел в России.

«Я не знаю Путина, у меня нет дел в России, ненавистники продолжают сходить с ума — но Обаме разрешено провернуть сделку с Ираном, террористом номер один, никаких проблем», — написал президент в своём Twitter.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2017

6 февраля Трамп в интервью одному из американских телеканалов назвал Иран террористическим государством номер один. Он также осудил своего предшественника Барака Обаму за соглашение с Тегераном.

В Кремле не согласились со словами Трампа об Иране.

В Совфеде, как сообщает ФАН, между тем допустили, что со стороны команды президента США Дональда Трампа могут быть предприняты попытки ослабить отношения между Россией и Ираном.

Трамп опубликовал твит о Путине https://t.co/a1uvEnAWCg pic.twitter.com/RE1GGhr0gi — RT на русском (@RT_russian) February 7, 2017

4 февраля в интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому президенту. Журналист в свою очередь напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина, и назвал российского президента убийцей.

«А что вы думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил американский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание О'Рейли оскорбительным и призвал его принести извинения.