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Экс-президент США Барак Обама победил британского миллиардера Ричарда Брэнсона в «дуэли» по серфингу. Об этом бизнесмен сообщил в своем блоге.

Бывший глава государства отдыхал вместе с женой Мишель Обамой на курорте Брэнсона на Британских Виргинских островах.

По словам миллиардера, Обама рассказал ему, что незадолго до того, как стать президентом, он занимался серфингом на Гавайях, и новый глава службы безопасности пообещал тогда, что в следующие восемь лет серфинга у Обамы не будет.

Поэтому Брэнсон предложил экс-президенту научиться кайтсерфингу, то есть серфингу с воздушным змеем. Сам предприниматель решил позаниматься серфингом на доске с подводным крылом. В результате получилась дружеская «дуэль»: стороны договорились, что в последний день обучения они посоревнуются, кто продержится на доске дольше.

Брэнсон сообщил, что они с Обамой падали много раз, но не сдавались и двигались дальше. В финальном раунде миллиардер преодолел дистанцию в 50 м, экс-президент – в 100 м.

Теперь, когда Обама покинул курорт, Брэнсон намерен продолжить тренировки для их следующего противостояния.

Ранее СМИ опубликовали новые фото Барака Обамы на курорте Ричарда Брэнсона.