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Отдыхающие на одном из пляжей Сиднея заметили двухметровую акулу, плавающую на мелководье. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает газета Daily Mail, опубликовавшая ролик с хищником.

Видео снял один из отдыхающих. По его словам, хищник, оказавшийся тупорылой акулой, в буквальном смысле передвигался по песку. На записи запечатлены люди, находящиеся в непосредственной близости от животного.

Тупорылая акула является одним из самых агрессивных видов акул, которые представляют опасность для человека.