В ДНР сообщили об убийстве еще одного командира ополчения Гиви (7)

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В мире | 8 февраля 2017 года, 08:46

Командир батальона донбасских ополченцев Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, убит в результате теракта, заявили в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".

"Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", - сообщил представитель так называемого министерства обороны ДНР.

Подробности гибели полевого командира донецких ополченцев пока не сообщаются. На месте убийства Гиви работает следственная группа, сказал представитель ДНР.

За последние два года в Донбассе был убит целый ряд видных полевых командиров вооруженных формирований. Ни один из них не погиб в ходе боев с украинскими военными.

Относительно недавнее по времени громкое убийство произошло в Донецке в октябре 2016 года. Командир батальона "Спарта" россиянин Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, погиб от взрыва самодельного устройства, заложенного в лифте его дома.

Источник: BBC Russian
Комментарии 7
андрюХА15 минут назад
Погиб СОЛДАТ, вечная память всем героям Новороссии сложившим голову за свободу русского и украинского народа, пусть их души покоятся с миром, очень жаль всех погибших и пострадавших людей, украина сейчас страшное место...
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Крик30 минут назад
Тот, кто дал команду о сохранении жизней укропских во всех трёх котлах -- виновен.
Тот, кто не сделал никаких выводов после терракта и убийства Мотороллы -- виновен.
Тот, кто третий год уже теребит сиськи на одном и том же месте, теряя время от времени боевых командиров -- виновен.
Тот кто сдерживает боевую армию ДНР и ЛНР, тот кто подверг уничтожению свободных жителей региона в огромном кол-ве -- виновен. Млять, у меня больше нет слов от злости.
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правда4 минуты назад
Здохла тварь!!!! Туда ему и всем дорога!!!!!
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