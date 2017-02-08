В ДНР сообщили об убийстве еще одного командира ополчения (30)
Командир батальона донбасских ополченцев Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, убит в результате теракта, заявили в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".
"Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", - сообщил представитель так называемого министерства обороны ДНР.
Подробности гибели полевого командира донецких ополченцев пока не сообщаются. На месте убийства Гиви работает следственная группа, сказал представитель ДНР.
За последние два года в Донбассе был убит целый ряд видных полевых командиров вооруженных формирований. Ни один из них не погиб в ходе боев с украинскими военными.
Относительно недавнее по времени громкое убийство произошло в Донецке в октябре 2016 года. Командир батальона "Спарта" россиянин Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, погиб от взрыва самодельного устройства, заложенного в лифте его дома.
Тот, кто не сделал никаких выводов после терракта и убийства Мотороллы -- виновен.
Тот, кто третий год уже теребит сиськи на одном и том же месте, теряя время от времени боевых командиров -- виновен.
Тот кто сдерживает боевую армию ДНР и ЛНР, тот кто подверг уничтожению свободных жителей региона в огромном кол-ве -- виновен. Млять, у меня больше нет слов от злости.