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Командир батальона донбасских ополченцев Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, убит в результате теракта, заявили в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".

"Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", - сообщил представитель так называемого министерства обороны ДНР.

Подробности гибели полевого командира донецких ополченцев пока не сообщаются. На месте убийства Гиви работает следственная группа, сказал представитель ДНР.

За последние два года в Донбассе был убит целый ряд видных полевых командиров вооруженных формирований. Ни один из них не погиб в ходе боев с украинскими военными.

Относительно недавнее по времени громкое убийство произошло в Донецке в октябре 2016 года. Командир батальона "Спарта" россиянин Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, погиб от взрыва самодельного устройства, заложенного в лифте его дома.