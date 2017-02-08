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Командир батальона «Сомали» ополченцев по прозвищу Гиви (Михаил Толстых) самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб при взрыве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР

«В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте», - отметил он.

По его мнению, теракт мог организовать Киев, поскольку Гиви участвовал в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации в Донбассе.

Взрыв произошел примерно в 6 утра. В прокуратуре ДНР считают, что теракт организовала украинская диверсионно-разведывательная группа.

«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) - звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы», - отметил представитель прокуратуры.

В ДНР заявили, что уже вышли на предполагаемых исполнителей убийства по горячим следам. С ними пообещали «разобраться по законам военного времени».