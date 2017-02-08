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Внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Bloomberg.

Нарушения закона касаются коммерческих контрактов и взяток, выплаченных бывшим чиновникам организации. Подробности не сообщаются. Эти данные могут повлечь новые обвинения от властей США и Швейцарии, ведущих расследование о коррупции в федерации.

По информации издания, проводившая расследование юридическая фирма выставила счет ФИФА за свои услуги более чем на 30 миллионов долларов.

27 мая 2015 года в Швейцарии по подозрению в коррупции задержали ряд высокопоставленных руководителей ФИФА. Аресты были проведены местной полицией по запросу Минюста США.

По версии следствия, за 20 с лишним лет деятельности функционеры получили около 150 миллионов долларов взяток.

В декабре того же года об уходе из футбола объявил Йозеф Блаттер, руководивший ФИФА на протяжении 17 лет. Перед этим он был дисквалифицирован комитетом по этике ФИФА на восемь лет.