В Нигерии пираты похитили группу моряков из России и Украины
В мире | 8 февраля 2017 года, 11:12
Семь россиян похищены в результате нападения пиратов на судно в территориальных водах Нигерии, сообщает посольство РФ в этой стране.
"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean", — говорится в Twitter дипмиссии.
"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", — отмечается в нем.
В посольстве отметили, что дипмиссия обратилась к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.
В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.— Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) February 7, 2017
Источник: РИА Новости