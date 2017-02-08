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Семь россиян похищены в результате нападения пиратов на судно в территориальных водах Нигерии, сообщает посольство РФ в этой стране.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean", — говорится в Twitter дипмиссии.

"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", — отмечается в нем.

В посольстве отметили, что дипмиссия обратилась к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.