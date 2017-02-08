Пользователи сети создали "гибрид" Трампа и Кадырова
Пользователи сети создали "гибрид" президента США Дональда Трампа и чеченского лидера Рамзана Кадырова.
Фотоколлаж, где верхняя часть головы принадлежит американцу, а нижняя — главе Чечни, была опубликована в Twitter пользователя Романа Федосеева.
ученые создали самого опасного человека в мире pic.twitter.com/NYN3BtE8dV— а я говорил (@RomanFedoseyev) February 7, 2017
Персонаж получил имя "Трамподыров".
В своих комментариях подписчики отметили, что герой похож на депутата Госдумы России Виталия Милонова или Ивана Грозного, а некоторые увидели сходство с персонажем игры "Ведьмак".
@RomanFedoseyev @YahooolsMariya так это же Азар Явед из первого Ведьмака! pic.twitter.com/LuYxVU5vLK— Виктор Бунин (@Alpha_Manager) February 7, 2017
Ранее сотрудники американского сетевого издания Mashable обратили внимание на заполонившие Instagram снимки, на которых с помощью фотошопа совмещены фото избранного президента США Дональда Трампа и королевы Великобритании Елизаветы II.
Фото: соцсети