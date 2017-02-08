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Пользователи сети создали "гибрид" президента США Дональда Трампа и чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Фотоколлаж, где верхняя часть головы принадлежит американцу, а нижняя — главе Чечни, была опубликована в Twitter пользователя Романа Федосеева.

ученые создали самого опасного человека в мире pic.twitter.com/NYN3BtE8dV — а я говорил (@RomanFedoseyev) February 7, 2017

Персонаж получил имя "Трамподыров".

В своих комментариях подписчики отметили, что герой похож на депутата Госдумы России Виталия Милонова или Ивана Грозного, а некоторые увидели сходство с персонажем игры "Ведьмак".

Ранее сотрудники американского сетевого издания Mashable обратили внимание на заполонившие Instagram снимки, на которых с помощью фотошопа совмещены фото избранного президента США Дональда Трампа и королевы Великобритании Елизаветы II.

It's #President #TrumpQueen now! A photo posted by Trump Queen (@ogtrumpqueen) on Jan 26, 2017 at 12:11pm PST

Фото: соцсети