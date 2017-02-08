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Страны НАТО продолжают практическую реализацию всего комплекса решений о развертывании дополнительных сил и средств на российских рубежах, отмечает постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

"По сути, своими приготовлениями вдоль наших границ НАТО пытается навязать нам конфронтационную повестку дня, не имеющую ничего общего с реальными потребностями в области безопасности", - рассказал Грушко в интервью "Интерфаксу" в Брюсселе.

По его словам, действия НАТО только обостряет геополитическую ситуацию.

"Очевидно, что ушедшая администрация США форсировала планы переброски американских войск в Восточную Европу, чтобы успеть до прихода новой. В этом смысле предстоящий год будет крайне непростым. Создание альянсом "фактов на земле", демонстрация мускулов, сопровождаемая пропагандистской шумихой, - все это будет еще больше подрывать стабильность, обострять ситуацию, осложнять поиск путей выхода на схемы подлинного международного взаимодействия в деле нейтрализации общих угроз", - отметил Грушко.

Он подчеркнул, что при этом "дело не ограничивается уже сверстанными планами".

"В альянсе продолжается проработка возможных новых мер по усилению военного присутствия на юго-восточной периферии НАТО, включая в чувствительном для России Черноморском регионе. Все это, разумеется, внимательно анализируется под углом обеспечения законных интересов безопасности России и выбора оптимального военно-политического ответа на изменение ситуации в области безопасности", - сообщил Грушко.

Добавим, тем временем в Латвию для укрепления безопасности в среду и четверг будет доставлена американская бронетехника, в том числе 15 танков M1 Abrams и шесть боевых машин Bradley.

Также, 2 февраля в Латвию прибыли 25 военнослужащих 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США, а 5 февраля - еще 225 американских военнослужащих.