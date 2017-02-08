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Санкции могут обуздать амбиции России, поэтому Европейскому союзу следует усилить их в случае ухудшения обстановки на Украине. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

«Ситуация в районе Авдеевки очень серьезная, заслуживает международного осуждения. Международная общественность должна быть готова отреагировать», — отметил он.

По его мнению, лучшим способом воздействовать на Россию является усиление санкций. «Мы уверены, что у санкций есть учитываемое влияние в обуздании амбиций России, так что это влияние нельзя недооценивать», — считает глава МИД.

«Когда мы не видим готовности Москвы выполнять Минские договоренности и даже наоборот, видим движение в противоположном направлении, то этого нельзя недооценивать», — считает глава МИД.

Как подчеркнул Миксер, «санкции, установленные против агрессора, их отмена, зависят от того, возместил ли агрессор нанесенный ущерб, выполнил ли он взятые на себя обязательства». «Это позиция Эстонии, она неизменна», — указал министр.