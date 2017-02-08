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В сети появилось видео с места гибели командира ополченцев Михаила "Гиви" Толстых.

На видео запечатлены последствия пожара на двух этажах штаба батальона "Сомали", которым командовал Гиви. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Предполагается, что Толстых был убит в собственном кабинете из огнемета "Шмель". Власти ДНР назвали случившееся терактом.

Ответственность за гибель командира "Сомали" представители самопровозглашенной республики возложили на украинские спецслужбы. Также в ДНР не исключают причастность к убийству советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка.