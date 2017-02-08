В Киеве неизвестные разгромили выставку о последствиях майдана

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В мире | 8 февраля 2017 года, 20:32

Неизвестные ворвались в киевский Центр визуальной культуры и разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Упущенная возможность", которая посвящена последствиям евромайдана.

По данным местных СМИ, в помещение ворвалось около 15 человек, они избили охрану, разрисовали стены, повредили выставленные картины, а также часть работ забрали с собой.

Сообщается, что художник Давид Чичкан сам был участником Майдана, но считает, что в его результате Украина не достигла желаемой цели, он также критикует декоммунизацию.

Фото: hromadske.ua

Источник: L!FE.ru
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