В Киеве неизвестные разгромили выставку о последствиях майдана
В мире | 8 февраля 2017 года, 20:32
Неизвестные ворвались в киевский Центр визуальной культуры и разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Упущенная возможность", которая посвящена последствиям евромайдана.
Неизвестные устроили погром на выставке художника Чичкана в Киеве pic.twitter.com/7dtMLafxCZ— Анна Реункова (@reunkova1) February 7, 2017
По данным местных СМИ, в помещение ворвалось около 15 человек, они избили охрану, разрисовали стены, повредили выставленные картины, а также часть работ забрали с собой.
Сообщается, что художник Давид Чичкан сам был участником Майдана, но считает, что в его результате Украина не достигла желаемой цели, он также критикует декоммунизацию.
Фото: hromadske.ua
Источник: L!FE.ru