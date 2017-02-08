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Неизвестные ворвались в киевский Центр визуальной культуры и разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Упущенная возможность", которая посвящена последствиям евромайдана.

Неизвестные устроили погром на выставке художника Чичкана в Киеве pic.twitter.com/7dtMLafxCZ — Анна Реункова (@reunkova1) February 7, 2017

По данным местных СМИ, в помещение ворвалось около 15 человек, они избили охрану, разрисовали стены, повредили выставленные картины, а также часть работ забрали с собой.

Сообщается, что художник Давид Чичкан сам был участником Майдана, но считает, что в его результате Украина не достигла желаемой цели, он также критикует декоммунизацию.

Фото: hromadske.ua