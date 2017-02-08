В мире |

Перед всеми американскими президентами рано или поздно встает один и тот же вопрос: чем заняться после того, как они покинут Белый дом?

Барак Обама решил отправиться на остров в Карибском море, где, судя по фото, он только и делал что улыбался.

По интернету широко разошлись фотографии бывшего главнокомандующего США на пляже, с надетой задом наперед бейсбольной кепкой, в сопровождении не менее счастливой Мишель Обамы.

Где именно президент обрел счастье? На Британских Виргинских островах - точнее, на одном из этих островов, принадлежащем британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону.

Сэр Ричард опубликовал в своем блоге фотографии, на которых видно как 44-й президент США занимается кайтсерфингом и всячески наслаждается жизнью.

Миллиардер пригласил Обаму к себе на остров сразу же после того, как тот уехал из Белого дома, для того чтобы "полностью сменить атмосферу".

Но не все бывшие президенты по окончании своего пребывания на посту немедленно отправлялись на пляж.

Джордж Буш-младший - художник

43-й президент США покинул Белый дом в январе 2009 года, и сразу же уехал из Вашингтона, проводя время то дома в Далласе, то на своем ранчо в Техасе.

Решив найти себе новое хобби, 63-летний Буш-младший начал брать еженедельные уроки живописи. В частности, он написал портреты Владимира Путина, Тони Блэра, Далай Ламы, а также своих собак. В качестве примера он руководствовался опытом Уинстона Черчилля, который, после того как ему исполнилось 40 лет, взялся за кисть, чтобы отдохнуть от политики.

"Когда я попаду в рай, я намерен провести большую часть моего первого миллиона лет рисуя картины - и, наконец, научиться это делать", - якобы тогда сказал Черчилль.

Джордж Буш не столь терпелив, своему учителю живописи он заявил: "Внутри меня живет настоящий Рембрандт, и ваша задача - найти его".

"Когда я попаду в рай, я намерен провести большую часть моего первого миллиона лет рисуя картины - и, наконец, научиться это делать", - якобы тогда сказал Черчилль.

Джордж Буш не столь терпелив, своему учителю живописи он заявил: "Внутри меня живет настоящий Рембрандт, и ваша задача - найти его".

Теодор Рузвельт - охотник

Фото: theodoreroosevelt.org

Несмотря на известную историю о том, как Теодор Рузвельт отказался выстрелить в медведя, в 1909 году 26-й президент США вместе с сыном Кермитом отправился в охотничью экспедицию в Африку, проведя там целый год.

В экспедиции их сопровождали более 200 носильщиков, а также ученые из Смитсоновского института.

Они проехали через всю Африку, застрелив более 11 тысяч животных, в том числе слонов, носорогов, бегемотов, змей, зебр и обезьян. Туши были отправлены в Америку для научных исследований.

В 1913 году экс-президент и его сын отправились в еще одно экзотическое путешествие. На этот раз они присоединились к экспедиции бразильского первопроходца и государственного деятеля Кандиду Рондона, который пытался найти источник реки Сомнений, которая с тех пор называется рекой Рузвельта.

Бенджамин Харрисон - муж своей племянницы

фото: en.wikipedia.org

Теодор Рузвельт плохо относился к своему предшественнику в Белом доме Бенджамину Харрисону, занимавшему пост президента с 1889 по 1893 год. Он назвал его "хладнокровным, узко мыслящим, неуступчивым, предвзятым, робким, распевающим псалмы политиком из Индианаполиса".

Все эти черты характера не помешали, однако, 23-му президенту жениться на женщине на 25 лет моложе него, которая, к тому же, была его племянницей.

Первая жена Харрисона, Каролайн, скончалась от туберкулеза в 1892 году.

Четыре года спустя он женился на ее племяннице Мэри Диммик. Его - к тому времени уже взрослые - дети отказались приехать на свадьбу.

Джордж Вашингтон - производитель виски

Первый президент США прожил всего два года после выхода в отставку - и провел это время, занимаясь изготовлением виски.

К 1799 году, когда Вашингтон умер, его завод в штате Вирджиния ежегодно выпускал около 50 тысяч литров алкоголя - в то время это был крупнейший подобный завод в стране.

У Вашингтона также была свиноводческая ферма, и он кормил своих свиней остатками зерна со своего завода.

Завод, кстати, существует до сих пор.