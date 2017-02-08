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Согласно данным исследования компании Hooper, число людей, кто хочет посетить США, сократилось после вступления в должность Дональда Трампа. Однако число поисковых запросов в России, посвященных покупке авиабилетов в США, увеличилось на 88%. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что аналитики компании зафиксировали за этот период снижение количества запросов на авиаперелеты в Соединенные Штаты на 17%.

По мнению главного стратега компании Патрика Сарри, недавний миграционный указ подтолкнул многих людей всерьез задуматься над поездкой в США.

Комментируя растущий спрос на билеты в США из России, Сарри отметил, что «не знает, чем он вызван, что определенно удивило компанию, в то время как спрос в других странах упал».

Отмечается, что компания проанализировала порядка 3,5 млрд запросов с Нового года, где обнаружила, что падение интереса к авиабилетам в США наблюдается в 94 странах из 122.

Ранее сообщалось, что Uber скупает билеты в США для сотрудников после приостановки указа Трампа.