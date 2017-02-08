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Суд в Кирове приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам лишения свободы условно. Это уже второй приговор по делу "Кировлеса". Президиум Верховного суда направил дело на новое рассмотрение после того, как ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального и Офицерова.

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин огласил приговор по делу о растрате средств государственного предприятия "Кировлес" в 2009 году. Суд снова признал, что были похищены 16 млн рублей.

Навальный получил пять лет лишения свободы условно, Офицеров - четыре года условно, передает из зала суда корреспондент Русской службы Би-би-си.

Кроме того, Навальный и Офицеров должны выплатить штраф по 500 тыс. рублей каждый. Испытательный срок Навальному судья назначил на срок 1,5 года, зачтя 3,5 года испытательного срока по первому приговору. В приговоре сказано, что суд учел положительные характеристики на подсудимых, а также то, что у Навального есть дети.

"Это такая телеграмма, которая пришла из Кремля", - прокомментировал приговор Навальный после окончания заседания. По его мнению, цель - не допустить его к избирательной кампании.

"Этот приговор мы не признаем, этот приговор будет отменен", - заявил политик. По его словам, в соответствии с Конституцией он имеет право принимать участие в президентских выборах в 2018 году. Навальный напомнил, что ранее обещал вести избирательную кампанию, каким бы ни был приговор суда.

На прошлой неделе, 3 февраля, прокурор Сергей Богданов просил приговорить Навального и Офицерова именно к таким условным срокам.

"Навальный организовал хищение чужого имущества", - объявил судья в начале оглашения приговора. Офицеров был назван соучастником.

По версии обвинения, в 2009 году Навальный, будучи советником тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств государственного предприятия "Кировлес". В схеме якобы участвовала "Вятская лесная компания" (ВЛК) под руководством бизнесмена Петра Офицерова. Сумма ущерба, который понесло государство от этих действий, оценивается обвинением в 16 млн рублей.

В перерыве заседания суда Навальный заявил журналистам, что новый приговор копирует первый вердикт Ленинского районного суда Кирова, вынесенный по делу "Кировлеса" в 2013 году.

На повторном процессе подсудимые не признали своей вины и заявляли о намерении обжаловать приговор, если он не будет оправдательным. При этом Навальный заявлял, что с помощью приговора власти пытаются помешать ему вести избирательную кампанию. В конце прошлого года Навальный объявил, что будет баллотироваться в президенты России в 2018 году.

"Из-за разоблачений нашего Фонда борьбы с коррупцией есть заинтересованные в вытеснении меня из политической деятельности", - сказал в перерыве оглашения приговора Навальный журналистам.

Ленинский районный суд Кирова первый раз рассматривал дело "Кировлеса" в 2013 году. Тогда он приговорил Навального к пяти годам лишения свободы, а Офицерова - к четырем. Позже Кировский областной суд заменил им реальные сроки на условные.

Навальный и Офицеров успешно обжаловали этот приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Вслед за этим в ноябре 2016 года Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение в ту же инстанцию, где оно слушалось в первый раз.