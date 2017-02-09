СМИ: на АЭС во Франции прогремел взрыв (3)

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В мире | 9 февраля 2017 года, 12:28

Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.

Сообщается, что несколько человек получили легкие ранения.

Угрозы выброса радиоактивных веществ нет, экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится, заявляют местные власти.

Власти подчеркивают, что взрыв, хотя и является серьезным техническим происшествием, но не относится к разряду "ядерных инцидентов".

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты.

Взрыв произошел около 10.00 местного времени (11.00 по латвийскому времени).

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
Франция :)36 минут назад
Все что происходит в Евросоюзе обжалванью не подлежит. Такие темы недолжны осуждатся даже если это приводит к катастрофе. Вот случись это в России уже из кожи вон глисты полезли бы у нашей элиты. :)
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GM21 минуту назад
Просто интересно : Что нарисует по этому поводу "Шарли Эбдо"?
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Круто!37 минут назад
И даже не успокаивайте меня, что это не теракт!
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