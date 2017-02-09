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Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.

Сообщается, что несколько человек получили легкие ранения.

Угрозы выброса радиоактивных веществ нет, экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится, заявляют местные власти.

Власти подчеркивают, что взрыв, хотя и является серьезным техническим происшествием, но не относится к разряду "ядерных инцидентов".

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты.

Взрыв произошел около 10.00 местного времени (11.00 по латвийскому времени).