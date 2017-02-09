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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался от американского гражданства, сообщает The Guardian.

По данным издания, опубликованным минфином США, глава британского МИДа числится среди тех 5,5 тыс. человек, которые отказались от американского гражданства в 2016 году.

Джонсон родился в Нью-Йорке, так как тогда его родители работали именно в этом городе. Тем не менее уже в возрасте пяти лет он уехал из США и больше там не жил.

Guardian считает, что это решение не является попыткой Джонсона дистанцироваться от политики президента США Дональда Трампа, но скорее уйти от внимания налоговой службы США. Еще в 2014 году появилась информация о том, что Джонсон, вероятно, должен оплатить $50 тыс. налогов за доход от продажи своего дома.

Издание отмечает, что в 2016 году рекордное число граждан с двойным гражданством отказались от американского гражданства — на 26% больше, чем в 1990-х, когда это число было на пике.

О своем решении отказаться от американского гражданства Джонсон заявлял еще в 2015 году, будучи мэром Лондона.