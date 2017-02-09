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В этом году состоится релиз юбилейного iPhone, которому исполняется 10 лет. Он может стоить дороже своих предшественников из-за дорогого OLED-дисплея, сообщает Engadget.

Ожидается, что в 2017 году Apple представит новую модель iPhone, которую пока неофициально называют iPhone X. При этом ее стоимость может достигать $1 тыс. из-за нового OLED-экрана, использующего технологию органических светодиодов. На настоящий момент все смартфоны от Apple имеют LCD-дисплей, стоимость которого на рынке вдвое меньше.

Ранее стало известно, что Apple отзовет 88 тыс. iPhone 6s из-за проблем с аккумулятором.