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Верховный суд Кении заблокировал решение правительства о закрытии лагеря Дадааб - крупнейшего в мире лагеря для мигрантов и беженцев.

В Дадаабе сейчас живут примерно 260 тыс. беженцев из Сомали.

В мае прошлого года правительство Кении приняло решение о закрытии лагеря и выселении всех его жителей.

Кения собирается закрыть крупнейший в мире лагерь беженцев ООН призывает Кению открыть новый лагерь для беженцев ООН узнает, хотят ли беженцы в Кении обратно в Сомали Крайний срок выселения - до мая этого года. Но суд постановил, что решение властей равноценно акту группового преследования.

В правительстве настаивали, что решение было принято из соображений безопасности и что именно в лагере планировались атаки сомалийской группировки "Аш-Шабаб".

Лагерь Дадааб был открыт в 1991 году для приема семей беженцев из Сомали, многие его обитатели живут в нем более 20 лет.