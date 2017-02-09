Закрытие крупнейшего в мире лагеря беженцев заблокировано
Верховный суд Кении заблокировал решение правительства о закрытии лагеря Дадааб - крупнейшего в мире лагеря для мигрантов и беженцев.
В Дадаабе сейчас живут примерно 260 тыс. беженцев из Сомали.
В мае прошлого года правительство Кении приняло решение о закрытии лагеря и выселении всех его жителей.
Кения собирается закрыть крупнейший в мире лагерь беженцев ООН призывает Кению открыть новый лагерь для беженцев ООН узнает, хотят ли беженцы в Кении обратно в Сомали Крайний срок выселения - до мая этого года. Но суд постановил, что решение властей равноценно акту группового преследования.
В правительстве настаивали, что решение было принято из соображений безопасности и что именно в лагере планировались атаки сомалийской группировки "Аш-Шабаб".
Лагерь Дадааб был открыт в 1991 году для приема семей беженцев из Сомали, многие его обитатели живут в нем более 20 лет.