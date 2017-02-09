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В Лондоне в доме бывшего британского посла в Вашингтоне обнаружили документы, среди которых было найдено письмо от супруги экс-президента США Жаклин Кеннеди, пишет The New York Times.

Издание пишет, что в ноябре 1967 года, спустя четыре года после гибели супруга, Жаклин Кеннеди отправился в храмы Ангкор-Ват в Камбодже вместе с Дэвидом Ормсби Гором, другом своего мужа.

Отмечается, что ходило много слухов об их романтической связи. Несколько месяцев спустя, Гор сделал предложение Жаклин, но она отказалась. Письмо с отказом Жаклин было среди документов, найденных в прошлом месяце в Уэльсе в доме Гора.

В рукописном письме Кеннеди в довольно жестко выразила свое решение.

Найденные документы были выставлены на аукционе в Лондоне внуком Гора, чтобы помочь восстановить дом на вырученные средства.

Ранее сообщалось, что вещи Рональда и Нэнси Рейган проданы на аукционе за $5,7 млн.