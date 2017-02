В мире |

Президент США Дональд Трамп опубликовал несколько записей в своем Twitter, обрушившись с критикой на сенатора Джона Маккейна.

Sen. McCain should not be talking about the success or failure of a mission to the media. Only emboldens the enemy! He's been losing so.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017

«Сенатору Маккейну не следовало бы обсуждать в СМИ успех или провал операции. Это лишь вдохновляет врага. Он проигрывает так долго, что разучился побеждать. Просто посмотрите на этот бардак, наша страна увязла в конфликтах по всему миру», — написал Трамп.

...long he doesn't know how to win anymore, just look at the mess our country is in - bogged down in conflict all over the place. Our hero.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017

В последней записи американский президент напомнил, что командир спецназа Райн Оуэнс, по словам генерала Мэттиса, погиб в победном бою, а не проиграл схватку. «Для США настало время поумнеть и снова научиться побеждать!», — заключил Трамп.

..Ryan died on a winning mission ( according to General Mattis), not a "failure." Time for the U.S. to get smart and start winning again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017

8 февраля сенатор Джон Маккейн заявил, что операцию, проведенную спецназом ВМС США в Йемене, нельзя назвать успешной, передает NBC News.

Оуэнс стал первым военнослужащим, погибшим в период президентского срока Трампа, начавшегося 20 января. Атака на лагерь боевиков «Аль-Каиды» в центральной части Йемена стала первой контртеррористической операцией, санкционированной Трампом в должности президента. В результате действий спецназа были уничтожены 14 боевиков, среди которых брат бывшего лидера йеменских джихадистов Анвара аль-Ауляки.

Джеймс Мэттис — министр обороны США, четырехзвездный генерал Корпуса морской пехоты.