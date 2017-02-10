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Сотни гринд (черных дельфинов) выбросились за минувшую ночь на побережье залива Голден, на севере Южного острова Новой Зеландии, передает Radio New Zealand.

Люди, занимающиеся спасением животных, насчитали на берегу более 400 китообразных. Большинство из них, до 300 особей, были уже мертвы.

Волонтеры и работники службы охраны природы пытаются оттащить живых гринд обратно в море, таким образом удалось спасти около 50 китообразных, однако до 90 из них опять застряли на берегу.

В работах участвуют более 500 добровольцев.

Фото: скриншот Youtube