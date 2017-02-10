В мире |

После того, как на Youtube попало видео неспортивного поведения лидера мирового биатлона Мартена Фуркада, возмущенные интернет-пользователи запустили в Сети хэштег #ФуркадСвинья.

Интернет-пользователи выражают возмущение поступком французского биатлониста Мартена Фуркада в ходе смешанной эстафеты на ЧМ в австрийском Хохфильцене.

Как пишет TopNews, француз якобы случайно толкнул палкой россиянина Александра Логинова, в результате чего тот упал во время передачи эстафеты.

Момент умышленной работы Мартена Фуркада против Саши Логинова!!!Оцените эпизод!!Жду комментарии!! A video posted by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on Feb 9, 2017 at 7:42am PST

Видео инцидента разместил у себя в Инстаграмме "голос российского биатлона" Дмитрий Губерниев, который еще во время прямого эфира, комментируя поведение Фуркада во время гонки и последующей за ней церемонии награждения, когда француз покинул пьедестал, назвал Мартена "свиньей".

Сам Логинов по горячим следам не стал винить француза в умышленных действиях.

"Надо посмотреть повтор, потому что все произошло очень быстро. Я не обратил внимания на это: упал и побежал дальше. Пусть это останется на его совести", - заявил журналистам Логинов.

Не смотря на то, что француз позже извинился перед Логиновым и заявил, что это была случайность, лидер российской сборной Антон Шипулин, который вместе с Логиновым отказался пожать руку Фуркаду во время церемонии награждения, признался после эстафеты, что перестал уважать именитого биатлониста как человека.

"Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво. Сбил Логинова – это было специально. И как он вел себя на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вел. Я не видел эпизода с Логиновым, но мне передали. Мне было достаточно того, как Фуркад себя вел на трассе", — сказал после финиша Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Объяснил Антон и почему он отказался пожать руку своему сопернику.

"Сегодня была командная гонка. Мы поддерживаем друг друга, и когда к одному из членов команды относятся неподобающим образом, мы не можем спокойно смотреть на это. Это некрасиво по отношению ко всей команде. Я имею в виду отношение к Александру Логинову, в том числе со стороны Мартена Фуркада", —цитирует Шипулин RT.

Лидер российской сборной также добавил, что спортсмены должны бегать, выступать, показывать результаты, а не заниматься политикой.

«Это относится и к Мартену Фуркаду. Мы должны честно бороться на трассе, а свои высказывания держать при себе. Думаю, все могут посмотреть повтор передачи эстафеты и увидеть, что Мартен сделал», — добавил Шипулин.

Неспортивное поведение лидера мирового биатлона очень разозлило российских фанатов.

Гнев россиян распространился и на личный Инстаграм Фуркада. Там появились сотни оскорбительных комментариев, эмодзи свиньи и хэштег #ФуркадСвинья.

Много оскорбительных постов и коллажей было опубликовано и на страницах других пользователей инстаграма.

@guberniev_dmitry Наши третьи!!Молодцы!!Мартен Фуркад-ты свинья!!! #фуркадсвинья #фуркадтысвинья A photo posted by Политкач (@politkach) on Feb 9, 2017 at 7:40am PST

Есть среди моих подписчиков те кто смотрят биатлон? Настоящая французская свинья ты и , мартен! На сегодняшней гонке показал своё истинное лицо. Спортсмены так себя не ведут! #фуркадсвинья A photo posted by Young mom. (@alllyonnna) on Feb 9, 2017 at 8:59am PST

Отметим, что инцидент с падением российского биатлониста произошел на фоне недавнего едкого комментария Фуркада в адрес Логинова.

"И не забудьте, один из его главных трофеев — двухлетняя дисквалификация за ЭПО", — написал француз в комментариях в Инстаграме Логинова (позже комментарий был удален).