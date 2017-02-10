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Представители одного из крупнейших мировых лейблов звукозаписи Universal сообщили, что им удалось достичь соглашения об издании значительной части архива американского музыканта Принса, скончавшегося в апреле прошлого года.

Как ранее сообщал Billboard, за право издать архив Принса боролись три лейбла - Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group.

Сообщается, что Universal получил право на ряд знаменитых альбомов певца, которые были выпущены в самый плодотворный для музыканта период - с 1979 по 1995 годы.

Также Universal получил права на 25 альбомов Принса, выпущенных его собственным лейблом звукозаписи NPG Records с середины 1990-х годов. В том числе, Universal добился права на неизданные композиции музыканта, которые хранятся в его архиве в штате Миннесота. Сумма сделки не разглашается.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники компании Bremer Trust, которая является распорядителем имущества Принса, обнаружили архив, где хранилось более двух тысяч неизданных записей певца. Те, кто слышал эти композиции, говорят об их новизне и оригинальности.

В октябре компания Warner Bros Records анонсировала выпуск неизданных песен Принса. Одна из этих композиций - Moonbeam Levels - появится на сборнике Prince 4Ever, который компания также планирует выпустить в ближайшее время. Компания утверждает, что успела договориться с музыкантом издать такой альбом еще до его скоропостижной смерти.

Принс скончался в апреле прошлого года в возрасте 57 лет. Тело музыканта нашли в лифте его особняка в Миннесоте.

Сообщалось, что причиной смерти могла стать передозировка лекарственными препаратами.

Принс Роджер Нельсон получил всемирную известность после выхода его альбома "1999" в 1982 году. Два года спустя, в 1984 году, он выпустил свой самый известный альбом Purple Rain.

Когда певец находился на пике славы, считалось, что по популярности в США он уступает только Майклу Джексону. Он был лауреатом многих престижных премий, в том числе "Оскара", "Грэмми" и "Золотого глобуса".