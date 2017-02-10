Компания Universal получила права на неизданные песни Принса
Представители одного из крупнейших мировых лейблов звукозаписи Universal сообщили, что им удалось достичь соглашения об издании значительной части архива американского музыканта Принса, скончавшегося в апреле прошлого года.
Как ранее сообщал Billboard, за право издать архив Принса боролись три лейбла - Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group.
Сообщается, что Universal получил право на ряд знаменитых альбомов певца, которые были выпущены в самый плодотворный для музыканта период - с 1979 по 1995 годы.
Также Universal получил права на 25 альбомов Принса, выпущенных его собственным лейблом звукозаписи NPG Records с середины 1990-х годов. В том числе, Universal добился права на неизданные композиции музыканта, которые хранятся в его архиве в штате Миннесота. Сумма сделки не разглашается.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники компании Bremer Trust, которая является распорядителем имущества Принса, обнаружили архив, где хранилось более двух тысяч неизданных записей певца. Те, кто слышал эти композиции, говорят об их новизне и оригинальности.
В октябре компания Warner Bros Records анонсировала выпуск неизданных песен Принса. Одна из этих композиций - Moonbeam Levels - появится на сборнике Prince 4Ever, который компания также планирует выпустить в ближайшее время. Компания утверждает, что успела договориться с музыкантом издать такой альбом еще до его скоропостижной смерти.
Принс скончался в апреле прошлого года в возрасте 57 лет. Тело музыканта нашли в лифте его особняка в Миннесоте.
Сообщалось, что причиной смерти могла стать передозировка лекарственными препаратами.
Принс Роджер Нельсон получил всемирную известность после выхода его альбома "1999" в 1982 году. Два года спустя, в 1984 году, он выпустил свой самый известный альбом Purple Rain.
Когда певец находился на пике славы, считалось, что по популярности в США он уступает только Майклу Джексону. Он был лауреатом многих престижных премий, в том числе "Оскара", "Грэмми" и "Золотого глобуса".