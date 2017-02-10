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Белый дом продолжает расследование по делу об утечке информации во время телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что ранее стали известны подробности разговора Трампа с австралийским премьер-министром Малькольмом Тернбуллом.

Также после того, как агентство Reuters сообщило о деталях разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер выразил озабоченность этим фактом и отметил озабоченность Трампа ввиду утечек информации в белом доме, что, по его мнению, представляет собой «нарушение протокола и потенциальное преступление».

Ранее сообщалось, что Белый дом приступил к расследованию утечки данных телефонных разговоров Трампа.