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Роскомнадзор обвинил радиостанцию «Эхо Москвы» в нарушении закона о СМИ. По данным Life, ведомство обнаружило, что один из иностранных акционеров радиостанции имеет в ней слишком большую долю.

В распоряжение издания попало письмо ведомства, в котором говорится, что «один из акционеров ЗАО «Эхо Москвы» имеет иностранную долю капитала 19,92 процента, что противоречит требованиям, установленным законом о СМИ».

Как утверждает Life, одним из соучредителей «Эха-Москвы» по-прежнему остается иностранная компания, принадлежащая олигарху Владимиру Гусинскому. По данным издания, Роскомнадзор дал радиостанции срок до 15 февраля 2017 года на устранение нарушений. Если эти требования не будут выполнены, деятельность «Эха Москвы» может быть приостановлена.

В декабре прошлого года главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что американская компания EM-Holding снизила свою долю в уставном капитале радиостанции, чтобы избежать существующего ограничения в 20 процентов на иностранное владение российскими СМИ.