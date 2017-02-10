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Представитель механизированного пехотного батальона Князя Вайдотаса Лорета Каваляускене сообщила о том, что в Литву доставили военную технику ВС США, включая 10 танков, сообщает The Baltic Times.

«Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы», — заявила она.

Кроме того, в Литву доставили пять боевых машин пехоты Bradley, а также вездеходы и грузовики. Отмечается, что данную технику будет использовать рота военных США численностью около 120 человек.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что российско-литовские отношения в настоящее время находятся в кризисном состоянии.