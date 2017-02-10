Военная техника США доставлена в Литву (1)
В мире | 10 февраля 2017 года, 14:33
Представитель механизированного пехотного батальона Князя Вайдотаса Лорета Каваляускене сообщила о том, что в Литву доставили военную технику ВС США, включая 10 танков, сообщает The Baltic Times.
«Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы», — заявила она.
Кроме того, в Литву доставили пять боевых машин пехоты Bradley, а также вездеходы и грузовики. Отмечается, что данную технику будет использовать рота военных США численностью около 120 человек.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что российско-литовские отношения в настоящее время находятся в кризисном состоянии.
Источник: Газета.ru
Россия на каждый танк уже приготовила по ракете, так что гореть будут красиво и все разом. Удар будет конкретный по всем точкам включая ПВО. Жаль только мирное население до кучи пострадает.
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