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Полиция провела рейды в городе Монпелье на юге Франции, задержав предполагаемых участников экстремистской группировки.

Всего задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка. Один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже, полагают французские власти.

У подозреваемых изъята самодельная взрывчатка. По информации BBC, это применявшийся парижскими смертниками в ноябре 2015 года "трипероксид триацетона, который обладает большой разрушительной силой". В результате парижских терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.