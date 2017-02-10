Во Франции предотвращен теракт: смертник намеревался атаковать столицу (1)

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В мире | 10 февраля 2017 года, 16:46

Полиция провела рейды в городе Монпелье на юге Франции, задержав предполагаемых участников экстремистской группировки.

Всего задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка. Один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже, полагают французские власти.

У подозреваемых изъята самодельная взрывчатка. По информации BBC, это применявшийся парижскими смертниками в ноябре 2015 года "трипероксид триацетона, который обладает большой разрушительной силой". В результате парижских терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Патриот 2 часа назад
Наверное петарду хотел бросить.
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