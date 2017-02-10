Во Франции предотвращен теракт: смертник намеревался атаковать столицу (1)
В мире | 10 февраля 2017 года, 16:46
Полиция провела рейды в городе Монпелье на юге Франции, задержав предполагаемых участников экстремистской группировки.
Всего задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка. Один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже, полагают французские власти.
У подозреваемых изъята самодельная взрывчатка. По информации BBC, это применявшийся парижскими смертниками в ноябре 2015 года "трипероксид триацетона, который обладает большой разрушительной силой". В результате парижских терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.
Источник: Газета.ru
Наверное петарду хотел бросить.
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