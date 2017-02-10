В мире |

Компания Apple полна оптимизма по поводу будущего Британии после "брексита", сказал гендиректор технологического гиганта Тим Кук на встрече с премьер-министром страны Терезой Мэй.

У Соединенного Королевства все будет хорошо вне Евросоюза, считает Тим Кук, посетивший Терезу Мэй на Даунинг-стрит.

Apple планирует построить в Лондоне свою новую британскую штаб-квартиру.

Слова Тима Кука явно не совпадают по настроению с заявлением главы департамента международных дел Американской торговой палаты о том, что компании США пока откладывают решения по поводу инвестиций в британскую экономику из-за неопределенности с правилами ведения бизнеса после "брексита".

Майрон Бриллиант ранее отметил в интервью Би-би-си, что тысячи американских компаний обеспокоены, что правила изменятся после того, как Британия покинет ЕС.

"Ухабы на дороге"

Однако на встрече с премьер-министром Мэй Тим Кук сказал: "Мы верим в Соединенное Королевство - мы считаем, что у вас всё будет хорошо".

"Да, на дороге встретится немало ухабов, но Соединенное Королевство справится".

В заявлении по итогам встречи на Даунинг-стрит компания Apple отмечает: "Мы горды тем, что инновации и рост Apple обеспечивают сейчас около 300 тыс. рабочих мест по всему Соединенному Королевству".

Новая британская штаб-квартира Apple будет располагаться в реконструированном здании давно закрытой электростанции Баттерси (той самой, которая изображена на обложке одного из альбомов Pink Floyd). Компания заявила, что планирует в 2021 году разместить там 1600 своих сотрудников.