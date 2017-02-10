В мире |

Президент США Дональд Трамп написал в послании президенту Литвы Дале Грибаускайте, что уважает ее поддержку территориальной целостности Украины. Об этом говорится в опубликованном письме на сайте посольства США в Литве.

"Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, как и усилия по диверсификации энергетики, продвигают нашу общую цель усилить безопасность в Европе и регионе", — написал Трамп.

Также американский президент назвал Литву ценным союзников в альянсе НАТО и отметил ее усилия в обеспечении безопасности в мире.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Соединенные Штаты демонстрируют, что выполняют обязательства перед своими партнерами, поэтому Литва полностью доверяет новой администрации США.

"Я всегда говорю: давайте смотреть, не что говорится, давайте смотреть, что делается. А делается очень многое: и сегодня, и во вторник мы видели военных Соединенных Штатов на нашей территории. В Польше только что появилось более 4000 военных США возле границы с Литвой, очень близко, чтобы можно было в случае необходимости и нам помочь, мы видим технику, которая прибывает в Европу по морю. Так что реально дела обстоят так, как мы и рассчитывали, и какие были обязательства прежней администрации", - сказала Грибаускайте журналистам.

"Мы доверяем новой администрации, что бы ни происходило в общественном пространстве, что бы ни говорилось", - добавила президент.

Вместе с президентами Латвии и Эстонии Грибаускайте на следующей неделе в Мюнхене должна встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом. Президент говорит, что "у нас есть, что сказать и о чем попросить".