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В Великобритании местный житель, прогуливаясь по пляжу Норфолка, обнаружил несколько сумок с кокаином. Когда мужчина обратился в полицию, и на место приехали сотрудники правоохранительных органов, оказалось, что общая стоимость найденных наркотиков превышает 62 млн долларов.

Как уточнили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA), всего на пляжи Норфолка море выбросило около 360 кг кокаина стоимостью до 50 млн фунтов (62,6 млн долларов).

"Сейчас мы работаем с пограничной службой, береговой охраной и норфолкской полицией, чтобы попытаться установить, как сумки там оказались, крайне маловероятно, что это был их запланированный пункт назначения", - пояснил официальный представитель NCA Мэтью Риверс.

"Очевидно, это изъятие существенного объема наркотиков класса А, и его утеря станет серьезным ударом для вовлеченных в его транспортировку преступников", - пояснил журналистам Риверс.

Сотрудники королевской полиции надеются, что обнаружили все сумки с наркотиками, однако призывают местных жителей сообщать, если в Норфолке или на других пляжах они увидят подозрительные предметы или сумки.

фото - norfolk.police.uk