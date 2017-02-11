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Фото: Twitter / @dwnews

На берег новозеландского Южного остова выбросились еще около двух сотен дельфинов, сообщает Radio New Zealand.

Представитель департамента по охране природных ресурсов Майкл Оугл не исключает, что на этот раз причиной инцидента стало то, что стаю напугала акула. Он отметил, что на теле одного дельфина нашли свежие следы от укусов морского хищника.

Накануне стало известно, что на берег Южного острова выбросилось свыше 400 черных дельфинов-гринд. Волонтеры успели спасти около сотни животных, остальные погибли. Среди прочих высказывалось предположение, что вожаков стаи могла оглушить сейсморазведка или подводные акустические системы военных кораблей, а остальные дельфины последовали за ними.

Массовые самоубийства дельфинов периодически происходят в разных уголках планеты. Ученые до сих пор точное не знают, что является причиной такого поведения китообразных.