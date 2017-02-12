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Северная Корея в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Ракета выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени (00.55 по латвийскому времени). Траектория ее полета пока не определена.

Агенство Ренхап со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщает, что ракета относится к типу Нодон. Дальность ее полета составляет до 1300 километров, отмечают эксперты.

Изначально сообщалось, баллистическая ракета пролетела около 500 километров и упала в море. Позже японские военные заявили, что она упала в 350 километрах от побережья Северной Кореи.

После пуска ракеты Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации объявил, что КНДР достигла завершающей стадии в разработке межконтинентальных баллистических ракет. Пхеньян готов провести пуск в любое время, когда решит руководство страны, отмечал посол КНДР в России Ким Хён Чжун.

В январе 2016 года Пхеньян провел четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустил ракету, которая способна, по некоторым оценкам, поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров. В ответ СБ ООН и ряд отдельных стран приняли санкции, призванные заставить КНДР отказаться от ядерных и ракетных разработок. Страна не стала сворачивать ядерную программу и уже в сентябре провела самые мощные в своей истории ядерные испытания.

В том же году в Южной Корее разместили противоракетную систему США THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). По словам посла КНДР в РФ, на самом деле она направлена против России и Китая.