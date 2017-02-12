Глава Еврокомиссии решил не выдвигаться на второй срок (5)

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В мире | 12 февраля 2017 года, 13:02

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Об этом он рассказал в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Глава Еврокомисии заявил, что "не будет вновь участвовать в конкурентной борьбе".

Жан-Клод Юнкер возглавляет Еврокомиссию с 1 ноября 2014 года. Срок полномочий председателя ЕК составляет 5 лет. Таким образом, полномочия Юнкера истекут в 2019 году.

До 2013 года Юнкер был главой правительства Люксембурга, а с 1989 по 2009 годы занимал пост министра финансов данного государства.

В качестве главы ЕК Юнкер руководит работой всех исполнительных органов власти Евросоюза и является официальным представителем ЕС во всех остальных международных организациях.

Ранее, 10 февраля, после встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом Юнкер пообещал до лета ввести для Украины безвизовый режим с ЕС.

Комментарии 5
Alex2 часа назад
Отцы евроутопии тихо "делают ноги " ?
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Žurku junkurs35 минут назад
Осень правильное и своевременное решение,нечего участвовать в ожидаемом развале гейропы,сорос не простит,разобравшись котелкоголовыми янки.
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Алиса1 час назад
Никто не заплачет. Ещё дочку Гитлера пусть с собой захватит,мигрантен- муттер. Понаделали дел! Дебилы,бл....
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