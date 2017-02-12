Глава Еврокомиссии решил не выдвигаться на второй срок (5)
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Об этом он рассказал в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.
Глава Еврокомисии заявил, что "не будет вновь участвовать в конкурентной борьбе".
Жан-Клод Юнкер возглавляет Еврокомиссию с 1 ноября 2014 года. Срок полномочий председателя ЕК составляет 5 лет. Таким образом, полномочия Юнкера истекут в 2019 году.
До 2013 года Юнкер был главой правительства Люксембурга, а с 1989 по 2009 годы занимал пост министра финансов данного государства.
В качестве главы ЕК Юнкер руководит работой всех исполнительных органов власти Евросоюза и является официальным представителем ЕС во всех остальных международных организациях.
Ранее, 10 февраля, после встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом Юнкер пообещал до лета ввести для Украины безвизовый режим с ЕС.