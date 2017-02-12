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Издаваемая в Доминиканской Республике газета El Nacional в субботу принесла извинения за ошибку, допущенную в одном из своих материалов: журналисты случайно поместили фото актера Алека Болдуина в образе президента США Дональда Трампа вместо самого Трампа.

Изображение было помещено рядом с фотографией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"(Фото) было опубликовано как одно из фотографий Трампа. El Nacional извиняется перед читателями и перед всеми теми, кто почувствовал себя задетым этой публикации", — говорится в заявлении газеты, выдержку из которого приводит издание Variety.

Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Кинокритики США наградили актера премией Critics' Choice за эту роль. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство пародиями на него в исполнении Болдуина.